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Партизаны обнаружили под Симферополем дислокацию большого количества техники РФ (фото)

Гвардейское, Четверг 14 декабря 2023 16:29
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Партизаны обнаружили под Симферополем дислокацию большого количества техники РФ (фото) Архивное фото: Партизаны обнаружили под Симферополем дислокацию большого количества техники РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны в оккупированном Крыму обнаружили место выгрузки значительного количества российской военной техники. Ее размещают вблизи Симферополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Наши агенты зафиксировали место выгрузки огромного количества техники военного назначения. Преимущественно "КАМАЗы" и артиллерийские тягачи", - говорится в сообщении.

Фото: Техника россиян (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что эти транспортные средства будут использованы для переброски личного состава, артиллерийских установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" на Херсонское направление.

Партизаны отметили, что эта информация уже передана Силам обороны Украины.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Сегодня сообщалось, что партизаны обнаружили обширную стоянку техники РФ в Крыму. В настоящее время они ведут слежку за этим местом дислокации оккупантов в Симферополе.

Вчера партизаны пробрались на место строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории.

Также партизанам удалось проникнуть на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии.

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