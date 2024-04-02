ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны обнаружили перемещение тяжелой техники окупантов в Крыму: куда ее направили

Украина, Вторник 02 апреля 2024 12:34
UA EN RU
Партизаны обнаружили перемещение тяжелой техники окупантов в Крыму: куда ее направили Фото: перемещение техники РФ в оккупированном Крыму (иллюстративное фото IAGSoft)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как выяснили партизаны, данную технику перемещают на указанное направление для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

"Благодаря нашим агентам по группировке войск "Днепр" нам стало известно, что российская армия терпит потери в технике, в том числе легко бронированной", - говорится в сообщении.

Силы сопротивления отмечают, что данные потери в полной мере не восполняются из-за отсутствия нужного количества техники, готовой для выполнения боевых задач.

Войска РФ в оккупированном Крыму

Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

Сегодня партизанам удалось зафиксировать усиление обороны Керченского моста системами ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война России против Украины
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ