Партизани виявили новоприбулих окупантів в Джанкої: куди прямують загарбники

Партизани у Криму

В окупованому Криму активну діяльність на постійній основі проводять партизани. Вони стежать за технікою, особовим складом росіян та їх переміщенням.

Так, партизани напередодні провели розвідку неподалік Гвардійського та виявили там техніку росіян.

Раніше в окупованому Джанкої агенти руху опору зафіксували прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.

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