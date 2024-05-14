Партизаны обнаружили новоприбывших оккупантов в Джанкое: куда направляются захватчики

Партизаны в Крыму

В оккупированном Крыму активную деятельность на постоянной основе проводят партизаны. Они следят за техникой, личным составом россиян и их перемещением.

Так, партизаны накануне провели разведку недалеко от Гвардейского и обнаружили там технику россиян.

Ранее в оккупированном Джанкой агенты движения сопротивления зафиксировали прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов из Херсонского направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.