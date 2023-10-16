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Окупанти збудували оборонні споруди в Євпаторії. Виглядають убого (фото)

Крим, Понеділок 16 жовтня 2023 11:52
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Окупанти збудували оборонні споруди в Євпаторії. Виглядають убого (фото) Фото: окупанти збудували оборонні споруди в Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська, ймовірно, боячись наступу ЗСУ, збудували фортифікаційні споруди на береговій лінії в тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Виглядають вони убого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Зацікавила лінія оборони на місцевому пляжі. Вона є звичайними насипами по коліна і кілька невеликих бетонних плит", - йдеться в повідомленні.

Окупанти збудували оборонні споруди в Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Як зазначають партизани, місцеві жителі відверто сміються з того, як нікчемно росіяни підготувалися до оборони міста.

"Всі розуміють, що ті мільйони, які були виділені - вже в кишенях місцевих чиновників різного рівня. Що це якщо не саботаж? Те саме стосується і військових, які напевно в частці", - пише "Атеш".

Ситуація у Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Раніше партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб - перевозять їх на вантажівках.

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