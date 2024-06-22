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Партизани виявили місце лікування російського спецназу в Криму

Севастополь, Крим, Субота 22 червня 2024 00:00
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Партизани виявили місце лікування російського спецназу в Криму Фото: у Криму масово поранені військовослужбовці РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани виявили місце, де проходить лікування спецназ ГРУ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю у Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців РФ.

Так, за дві години спостереження на територію госпіталю прибуло десять евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовані представники 127 окремої розвідувальної бригади.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани виявили хаб перекидання техніки російського угруповання військ "Днєпр" на одній зі станцій Кримської залізниці. Агенти зафіксували місце розташування хабу на камеру.

Також партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському.

Крім того, агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про цей об'єкт.

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