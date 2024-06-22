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Партизаны обнаружили место лечения российского спецназа в Крыму

Севастополь, Крым, Суббота 22 июня 2024 00:00
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Партизаны обнаружили место лечения российского спецназа в Крыму Фото: в Крыму массово ранены военнослужащие РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих РФ.

Так, за два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло десять эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны обнаружили хаб переброски техники российской группировки войск "Днепр" на одной из станций Крымской железной дороги. Агенты зафиксировали местоположение хаба на камеру.

Также партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.

Кроме того, агент "АТЕШ" обнаружил аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные об этом объекте.

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