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Партизани виявили будматеріали для створення фортифікацій у Криму

Фото: загарбники активно будують оборонні укріплення в Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани виявили вантажівки з будівельними матеріалами, що використовуються для будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Військовий вантаж було виявлено на товарній станції у тимчасово окупованій Євпаторії. Зафіксоване розвантаження поїздів із будматеріалами, які потім перевантажували у військові вантажівки.

Будівельні матеріали використовуються для будівництва фортифікаційних споруд на західному березі Криму.

Координати місця зйомки: 45.214383, 33.366269.

 

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани "АТЕШ" виявили, що у Криму загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

Також агенти руху помітили, що загарбники почали відновлення військових аеродромів у глибині Криму після серії нищівних ударів по летовищу в Джанкої.

Крім того, в ніч на 24 травня, в окупованій Алушті був пошкоджений вузол зв'язку загарбників.

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Крим