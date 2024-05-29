Партизани виявили будматеріали для створення фортифікацій у Криму

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани "АТЕШ" виявили, що у Криму загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район окупованого Джанкоя.

Також агенти руху помітили, що загарбники почали відновлення військових аеродромів у глибині Криму після серії нищівних ударів по летовищу в Джанкої.

Крім того, в ніч на 24 травня, в окупованій Алушті був пошкоджений вузол зв'язку загарбників.

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