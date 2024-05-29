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Партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму

Фото: захватчики активно строят оборонительные укрепления в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны обнаружили грузовики со строительными материалами, которые используют для построения фортификационных сооружений во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Военный груз был обнаружен на товарной станции во временно оккупированной Евпатории. Зафиксирована разгрузка поездов со стройматериалами, которые затем перегружали в военные грузовики.

Строительные материалы используются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

Координаты места съемки: 45.214383, 33.366269.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" обнаружили, что в Крыму захватчики перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

Также агенты движения заметили, что захватчики начали восстановление военных аэродромов в глубине Крыма после серии сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.

Кроме того, в ночь на 24 мая, в оккупированной Алуште был поврежден узел связи захватчиков.

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Крым