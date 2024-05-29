Партизаны обнаружили стройматериалы для создания фортификаций в Крыму

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" обнаружили, что в Крыму захватчики перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район оккупированного Джанкоя.

Также агенты движения заметили, что захватчики начали восстановление военных аэродромов в глубине Крыма после серии сокрушительных ударов по аэродрому в Джанкое.

Кроме того, в ночь на 24 мая, в оккупированной Алуште был поврежден узел связи захватчиков.

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