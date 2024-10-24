Партизани викрили законспірований склад боєприпасів росіян у Запорізькій області

Агент з населеного пункту Урзуф виявив колону військової техніки російської армії на марші. Внаслідок стеження він розкрив замаскований склад боєприпасів, що розташований глибоко на території Запорізької області.

Крім самого складу були виявлені 4 одиниці техніки, серед яких БПМ-2, а також невеликий підрозділ військ, які охороняють об'єкт.

Вся інформація була оперативно передана Силам оборони України.