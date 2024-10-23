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Армія РФ споруджує новий склад боєприпасів біля Новоросійська, - АТЕШ

Середа 23 жовтня 2024 23:57
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Армія РФ споруджує новий склад боєприпасів біля Новоросійська, - АТЕШ Фото: росіяни почали ховати склади боєприпасів через ризик атак ЗСУ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові почали будівництво закритих складів із боєприпасами у районі Новоросійська. Таким чином ворог намагається убезпечити арсенали від повітряних атак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Процес масштабних будівельних робіт було виявлено під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ біля Новоросійська.

За інформацією агента руху, ворог будує закриті склади для боєприпасів. Теоретично вони мають допомогти розосередити наявні запаси боєкомплекту та вберегти їх від ударів українських безпілотників та ракет.

За свідченнями партизанів, об'єкт охороняється десантниками і представниками приватної військової компанії, що розташовані неподалік. На околицях будмайданчику встановлено системи ППО С-400 і С-300.

Координати об'єкту: 44.816164023302, 37.58887800894.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Активність українських партизан

Днями партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Новоолексіївці.

Крім того, агенти руху виявили, що російські військові почали тренування на гаубицях виробництва Північної Кореї. Причиною є нестача у ворога артилерійського озброєння. Також не виключена підготовка до направлення на війну проти України військових КНДР.

До того ж, українські партизани розвідали автопарк і гауптвахту російського гарнізону в Севастополі.

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