Армія РФ споруджує новий склад боєприпасів біля Новоросійська, - АТЕШ

Російські військові почали будівництво закритих складів із боєприпасами у районі Новоросійська. Таким чином ворог намагається убезпечити арсенали від повітряних атак ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".