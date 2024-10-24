Партизаны раскрыли законспирированный склад боеприпасов россиян в Запорожской области

Агент из населенного пункта Урзуф обнаружил колонну военной техники российской армии на марше. Вследствие слежки он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который расположен глубоко на территории Запорожской области.

Кроме самого склада были обнаружены 4 единицы техники, среди которых БПМ-2, а также небольшое подразделение войск, охраняющих объект.

Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины.