Партизани викрили розташування російської ППО у Севастополі: дані вже передані ЗСУ

Партизанський рух проник на територію основного військового містечка 12-го зенітного ракетного полку в Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент зібрав дані про охорону військової частини, особовий склад і транспорт. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - розповіли в "АТЕШ".

Наразі у частині панує напружена атмосфера через останні успішні удари українських дронів. Там почастішали перевірки, окупанти намагаються посилити заходи безпеки.

За даними "АТЕШ", дана військова частина входить до складу 31-ї дивізії ППО зенітних ракетних військ ВКС РФ. На озброєнні підрозділу стоять зенітні ракетні комплекси С-400.

Активність українських партизан

Нагадаємо, українські партизани ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на теренах Росії.

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму. Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.

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