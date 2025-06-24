Партизаны разоблачили расположение российской ПВО в Севастополе: данные уже переданы ВСУ

Партизанское движение проникло на территорию основного военного городка 12-го зенитного ракетного полка в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наш агент собрал данные об охране воинской части, личном составе и транспорте. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - рассказали в "АТЕШ".

Сейчас в части царит напряженная атмосфера из-за последних успешных ударов украинских дронов. Там участились проверки, оккупанты пытаются усилить меры безопасности.

По данным "АТЭШ", данная воинская часть входит в состав 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ. На вооружении подразделения стоят зенитные ракетные комплексы С-400.

Активность украинских партизан

Напомним, украинские партизаны ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории России.

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму. Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.