Партизани викрили координати російського заводу "Стріла", що штампує ракети "Онікс" (фото)

За їхніми даними, завод є ключовим елементом військово-промислової корпорації "НВО Машинобудування" та регулярно забезпечує російські війська високоточною ракетною зброєю, що використовується для ударів по Україні.

Агенти руху провели детальну розвідку території підприємства, встановивши точні координати виробничих цехів, складів готової продукції, схеми охорони та маршрути відвантаження. У зборі інформації допомогли працівники заводу - етнічні українці, які виступають проти путінського режиму.

Отримані дані передані Силам оборони України для подальшої роботи.

"Навіть у глибокому тилу, за тисячі кілометрів від фронту, ворог не може почуватися в безпеці. "АТЕШ" доводить: ми бачимо, де виробляються ракети, що несуть смерть, і передаємо цю інформацію Силам оборони України. Ваша військова промисловість - наша мета", - пишуть партизани.