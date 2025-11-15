UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Партизани викрили координати російського заводу "Стріла", що штампує ракети "Онікс" (фото)

Фото: партизани викрили координати російського заводу "Стріла" (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Кава

Партизани спільно з Таємною організацією українців зібрав розвіддані про російське підприємство "Стріла" в Оренбурзі, яке виготовляє ракети П-800 "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За їхніми даними, завод є ключовим елементом військово-промислової корпорації "НВО Машинобудування" та регулярно забезпечує російські війська високоточною ракетною зброєю, що використовується для ударів по Україні.

Агенти руху провели детальну розвідку території підприємства, встановивши точні координати виробничих цехів, складів готової продукції, схеми охорони та маршрути відвантаження. У зборі інформації допомогли працівники заводу - етнічні українці, які виступають проти путінського режиму.

Отримані дані передані Силам оборони України для подальшої роботи.

"Навіть у глибокому тилу, за тисячі кілометрів від фронту, ворог не може почуватися в безпеці. "АТЕШ" доводить: ми бачимо, де виробляються ракети, що несуть смерть, і передаємо цю інформацію Силам оборони України. Ваша військова промисловість - наша мета", - пишуть партизани.

 Фото: партизани викрили координати російського заводу "Стріла" (t.me/atesh_ua)

 

Ракети "Циркон" та "Онікс" у війні РФ проти України

Наприкінці січня 2024 року партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про комплекс "Бастіон-П".

Детальніше про російські ракети типу "Онікс" та "Циркон" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україніпартизаны