Партизаны разоблачили координаты российского завода "Стрела", штампующего ракеты "Оникс" (фото)

По их данным, завод является ключевым элементом военно-промышленной корпорации "НПО Машиностроения" и регулярно обеспечивает российские войска высокоточным ракетным оружием, используемым для ударов по Украине.

Агенты движения провели детальную разведку территории предприятия, установив точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки. В сборе информации помогли работники завода - этнические украинцы, которые выступают против путинского режима.

Полученные данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшей работы.

"Даже в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности. "АТЕШ" доказывает: мы видим, где производятся ракеты, несущие смерть, и передаем эту информацию Силам обороны Украины. Ваша военная промышленность - наша цель", - пишут партизаны.