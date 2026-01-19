Партизани викрили, як РФ доставляє боєприпаси для боїв на півночі України

Агенти підпілля зафіксували перекидання снарядів із Волгоградської області до кордонів Сумської та Харківської областей через недбалість окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.
Партизани продовжують контролювати стратегічні військові перевезення ворога через залізничний міст у Михайлівському районі Волгоградської області. Агенти зафіксували прибуття чергової партії боєприпасів для угруповання військ "Північ".
Після розвантаження на залізничній станції вантаж розподілили між п’ятьма вантажівками "Урал".
В "АТЕШ" вважають, що судячи з маркування техніки та руху колони на захід трасою Р-22 "Каспій", пріоритетними напрямками для цих снарядів є Бєлгородська та Курська області. Такий логістичний шлях вказує на підготовку окупантів до посилення обстрілів українського прикордоння.
В "АТЕШ" повідомляють: призначення вантажу - посилення інтенсивності боїв на Сумському та Харківському напрямках.
Також відомо, що під час транспортування вибухонебезпечного вантажу, екіпажі влаштували привал на цивільній стоянці, залишивши машини з боєприпасами поруч із мирними водіями. Поки вантажівки з бойовими припасами стояли без нагляду, водії грузу вживали алкоголь у місцевому кафе "Веронічка".
Агенти підпілля заявили, що повністю відстежують маршрут поставок - від мосту до конкретних вантажівок. Точні координати екіпажів уже передали за призначенням.
Нагадаємо, це не перший випадок успішної роботи підпілля в Брянській області. Раніше агент руху "АТЕШ" провів диверсію у промисловій зоні Володарського району, вивівши з ладу обладнання місцевої електропідстанції.
Цей об’єкт є критично важливою ланкою для російської військової логістики, оскільки забезпечує енергією залізничну станцію "Полпінська". Саме через цей вузол проходять основні ешелони з технікою та боєприпасами на фронт.
Знеструмлення підстанції викликало збої в роботі автоматики залізниці та призвело до серйозних затримок у поставках озброєння для окупаційних військ.