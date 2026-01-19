UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Партизани викрили, як РФ доставляє боєприпаси для боїв на півночі України

Фото: колона російської техніки (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Агенти підпілля зафіксували перекидання снарядів із Волгоградської області до кордонів Сумської та Харківської областей через недбалість окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.

Партизани продовжують контролювати стратегічні військові перевезення ворога через залізничний міст у Михайлівському районі Волгоградської області. Агенти зафіксували прибуття чергової партії боєприпасів для угруповання військ "Північ".

Після розвантаження на залізничній станції вантаж розподілили між п’ятьма вантажівками "Урал".

В "АТЕШ" вважають, що судячи з маркування техніки та руху колони на захід трасою Р-22 "Каспій", пріоритетними напрямками для цих снарядів є Бєлгородська та Курська області. Такий логістичний шлях вказує на підготовку окупантів до посилення обстрілів українського прикордоння.

В "АТЕШ" повідомляють: призначення вантажу - посилення інтенсивності боїв на Сумському та Харківському напрямках.

Також відомо, що під час транспортування вибухонебезпечного вантажу, екіпажі влаштували привал на цивільній стоянці, залишивши машини з боєприпасами поруч із мирними водіями. Поки вантажівки з бойовими припасами стояли без нагляду, водії грузу вживали алкоголь у місцевому кафе "Веронічка".

Агенти підпілля заявили, що повністю відстежують маршрут поставок - від мосту до конкретних вантажівок. Точні координати екіпажів уже передали за призначенням.

Нагадаємо, це не перший випадок успішної роботи підпілля в Брянській області. Раніше агент руху "АТЕШ" провів диверсію у промисловій зоні Володарського району, вивівши з ладу обладнання місцевої електропідстанції.

Цей об’єкт є критично важливою ланкою для російської військової логістики, оскільки забезпечує енергією залізничну станцію "Полпінська". Саме через цей вузол проходять основні ешелони з технікою та боєприпасами на фронт.

Знеструмлення підстанції викликало збої в роботі автоматики залізниці та призвело до серйозних затримок у поставках озброєння для окупаційних військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФпартизаныВійна в Україні