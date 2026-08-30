Партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку

Порушення роботи залізничної автоматики призвело до затримки руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення ешелону.

Вантаж призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку, що діють на лінії фронту.

Замість своєчасного поповнення загарбники отримали затримки у постачанні та необхідність екстрено перебудовувати маршрути доставки.

Один із виконавців операції - колишній військовослужбовець збройних сил РФ, який залишив службу та приєднався до руху "АТЕШ".

"Він зробив вибір не бути частиною машини війни і тепер допомагає тим, хто протистоїть путінському режиму. Вони готують насильницьку мобілізацію у Росії, і їх треба зупинити", - наголосили партизани.