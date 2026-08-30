Партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку

Агенти "АТЕШ" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Белгородській області, якою армія РФ планувала направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп'янський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Порушення роботи залізничної автоматики призвело до затримки руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення ешелону.
Вантаж призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку, що діють на лінії фронту.
Замість своєчасного поповнення загарбники отримали затримки у постачанні та необхідність екстрено перебудовувати маршрути доставки.
Один із виконавців операції - колишній військовослужбовець збройних сил РФ, який залишив службу та приєднався до руху "АТЕШ".
"Він зробив вибір не бути частиною машини війни і тепер допомагає тим, хто протистоїть путінському режиму. Вони готують насильницьку мобілізацію у Росії, і їх треба зупинити", - наголосили партизани.
Нагадаємо, протягом останніх декількох днів армія РФ намагалася просунутися вперед на різних напрямках фронту. Однак у більшості випадків контратаки Сил оборони України зірвали плани противника.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони прорвалися вперед одразу в трьох областях.
Водночас російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова.