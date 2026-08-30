UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку

09:16 30.08.2026 Нд
1 хв
Постачання російських військ на Куп'янський напрямок зірвано
aimg Тетяна Степанова
Фото: партизани вдарили по військовій логістиці росіян на Куп'янському напрямку (Getty Images)

Агенти "АТЕШ" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Белгородській області, якою армія РФ планувала направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп'янський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Порушення роботи залізничної автоматики призвело до затримки руху на ділянці та зірвало заплановане відправлення ешелону.

Вантаж призначався для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку, що діють на лінії фронту.

Замість своєчасного поповнення загарбники отримали затримки у постачанні та необхідність екстрено перебудовувати маршрути доставки.

Один із виконавців операції - колишній військовослужбовець збройних сил РФ, який залишив службу та приєднався до руху "АТЕШ".

"Він зробив вибір не бути частиною машини війни і тепер допомагає тим, хто протистоїть путінському режиму. Вони готують насильницьку мобілізацію у Росії, і їх треба зупинити", - наголосили партизани.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, протягом останніх декількох днів армія РФ намагалася просунутися вперед на різних напрямках фронту. Однак у більшості випадків контратаки Сил оборони України зірвали плани противника.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони прорвалися вперед одразу в трьох областях.

Водночас російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Куп'янськХарківВійна в Україні