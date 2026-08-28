ЗСУ провели успішні контратаки на різних ділянках фронту, - ISW

Протягом останніх двох днів армія РФ намагалася просунутися вперед на різних напрямках фронту. Однак у більшості випадків контратаки Сил оборони України зірвали плани противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

26 та 27 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак не змогли просунутися вперед. Їм завадили контратаки українських військових. За даними російського мілблогера, 27 серпня Сили оборони України контратакували поблизу Ізбицького та Стариці.

У попередні дві доби на Куп'янському напрямку окупанти також намагалися наступати, проте не досягли успіху через спротив українських військових. Зокрема, повідомлялося про контратаки ЗСУ поблизу Дворічної.

Водночас, за даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, українські військові 27 серпня просунулися на південний схід від Борової.

Окрім того, вказано, що під час контратаки вони захопили кілька опорних пунктів і розширили контроль над "сірою зоною" поблизу Рідкодуба, Катеринівки та Нового. ISW раніше фіксував геолокаційні докази просування українських сил у цьому районі та відповідно скоригував оцінку лінії фронту.

На Слов'янському напрямку російські війська 26-27 серпня продовжували наступ, але не отримали підтвердженого просування. Українські військові, своєю чергою, контратакували поблизу Лимана та, за повідомленнями, розширювали контроль у "сірій зоні".

Також без успіху завершилися наступальні операції РФ у тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку. Російські війська не змогли просунутися вперед.

Поблизу Новопавлівки, а також на північний схід і південь від Олександрівки окупанти проводили обмежені атаки, однак підтверджених територіальних здобутків не мали.