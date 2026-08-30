Партизаны ударили по военной логистике россиян на Купянском направлении

Нарушение работы железнодорожной автоматики привело к задержке движения на участке и сорвало запланированное отправление эшелона.

Груз предназначался для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка, действующих на линии фронта.

Вместо своевременного пополнения захватчики получили задержки в снабжении и необходимость экстренно перестраивать маршруты доставки.

Один из исполнителей операции - бывший военнослужащий вооруженных сил РФ, покинувший службу и присоединившийся к движению "АТЕШ".

"Он сделал выбор не быть частью машины войны и теперь помогает тем, кто противостоит путинскому режиму. Они готовят насильственную мобилизацию в России, и их нужно остановить", - подчеркнули партизаны.