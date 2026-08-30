RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Партизаны ударили по военной логистике россиян на Купянском направлении

09:16 30.08.2026 Вс
1 мин
Поставки российских войск на Купянское направление сорвано
aimg Татьяна Степанова
Фото: партизаны ударили по военной логистике россиян на Купянском направлении (Getty Images)

Агенты "АТЕШ" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, которым армия РФ планировала направить груз с боеприпасами и инженерным имуществом на Купянское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Нарушение работы железнодорожной автоматики привело к задержке движения на участке и сорвало запланированное отправление эшелона.

Груз предназначался для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка, действующих на линии фронта.

Вместо своевременного пополнения захватчики получили задержки в снабжении и необходимость экстренно перестраивать маршруты доставки.

Один из исполнителей операции - бывший военнослужащий вооруженных сил РФ, покинувший службу и присоединившийся к движению "АТЕШ".

"Он сделал выбор не быть частью машины войны и теперь помогает тем, кто противостоит путинскому режиму. Они готовят насильственную мобилизацию в России, и их нужно остановить", - подчеркнули партизаны.

Ситуация на фронте

Напомним, в течение последних нескольких дней армия РФ пыталась продвинуться вперед на разных направлениях фронта. Однако в большинстве случаев контратаки сил обороны Украины сорвали планы противника.

Ранее сообщалось, что Силы обороны прорвались вперед сразу в трех областях.

В то же время, российское военное руководство получило задачу от Кремля спланировать несколько вариантов возможной операции в направлении Киева и Чернигова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КупянскХарьковВойна в Украине