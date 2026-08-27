ЗСУ просунулися вперед у трьох областях, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Успіхи ЗСУ на Харківщині

На Куп'янському напрямку українські воїни нещодавно просунулися на південний захід від Дворічної, що розташована на північ від Куп'янська. Це також підтверджують геолокаційні кадри.

Водночас російські джерела повідомляють про можливе просування ЗСУ на південний схід від Борової. За даними пов'язаного з Кремлем військового блогера, українські сили контратакували біля Катеринівки, Нового та Рідкодуба і зайняли територію між Новим та Катеринівкою.

Він також заявив, що російське угруповання поблизу Шандриголового ризикує опинитися в оточенні, а РФ, імовірно, втрачає контроль над цим населеним пунктом. Водночас російські війська продовжують завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі.

Успіхи ЗСУ на Донеччині

На Добропільському напрямку українські військові також нещодавно відновили або розширили свої позиції. Геолокаційні відео від 26 серпня підтверджують просування ЗСУ у Водянському та Красноподіллі на південь від Добропілля.

Ба більше, воїни ЗСУ, ймовірно, утримують позиції або просунулися в Матяшевому, західніше Водянського, а також у самому Добропіллі. Ці дані суперечать заявам російської сторони про захоплення окремих районів.

Водночас російський мілблогер стверджував, що армія РФ захопила Золотий Колодязь та просунулася біля Нововодяного, Білозецького і Добропілля. Однак ці заяви не підтверджуються доступними геолокаційними даними.

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

Сили оборони України прорвалися вперед на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, оприлюднені 26 серпня, свідчать, що російські війська завдали удару по українській позиції в центральній частині Малої Токмачки на південний схід від Оріхова.

Річ у тім, що раніше ця ділянка перебувала під контролем російських військ.

Крім того, українські військові продовжують бити по російській техніці в окупованій частині Запорізької області. Так, відбулося успішне ураження ворожих транспортних засобів поблизу окупованого Токмака, приблизно за 27 км від лінії фронту.