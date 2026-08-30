Партизаны ударили по военной логистике россиян на Купянском направлении
Агенты "АТЕШ" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, которым армия РФ планировала направить груз с боеприпасами и инженерным имуществом на Купянское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Нарушение работы железнодорожной автоматики привело к задержке движения на участке и сорвало запланированное отправление эшелона.
Груз предназначался для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка, действующих на линии фронта.
Вместо своевременного пополнения захватчики получили задержки в снабжении и необходимость экстренно перестраивать маршруты доставки.
Один из исполнителей операции - бывший военнослужащий вооруженных сил РФ, покинувший службу и присоединившийся к движению "АТЕШ".
"Он сделал выбор не быть частью машины войны и теперь помогает тем, кто противостоит путинскому режиму. Они готовят насильственную мобилизацию в России, и их нужно остановить", - подчеркнули партизаны.
Ситуация на фронте
Напомним, в течение последних нескольких дней армия РФ пыталась продвинуться вперед на разных направлениях фронта. Однако в большинстве случаев контратаки сил обороны Украины сорвали планы противника.
Ранее сообщалось, что Силы обороны прорвались вперед сразу в трех областях.
В то же время, российское военное руководство получило задачу от Кремля спланировать несколько вариантов возможной операции в направлении Киева и Чернигова.