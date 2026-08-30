Фото: партизаны ударили по военной логистике россиян на Купянском направлении (Getty Images)

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Агенты "АТЕШ" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, которым армия РФ планировала направить груз с боеприпасами и инженерным имуществом на Купянское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".