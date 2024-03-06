Російські окупанти активізувались по всьому Маріупольському району (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо велике перекидання техники у вечерній час. Основний напрям - Розівка. Інженерні підрозділи, паливозаправники, танки (не менш 5 на лафетах)", - розповів він.

В зворотньому напряму, як зазначив радник мера, з Бердянська на Новоазовськ вантажівки живої сили марковані двома трикутниками.

"За повідомленням "АТЕШ" підрозділи ФСБ. Продовжуємо спостереження. Поки попердньо можемо казати про певну активізацію по всьому району", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому у місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно РБК-Україна писало, що в районі Маріуполя спостерігається певне пожвавлення спрямування на Розівку та Пологи, яке має свої особливості. Зокрема тут росіяни продовжують стягувати живу силу.