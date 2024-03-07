Партизаны наблюдают за объектами Черноморского флота в Новороссийске: появились фото
Партизаны обнаружили в Новороссийске судоремонтную верфь, на которой ремонтируют корабли, а также изготавливают детали для "остатков" Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Отмечается, что на объекте присутствует охрана и видеонаблюдение. Территорию регулярно посещают высокопоставленные лица.
Фото: АТЕШ (https://t.me/atesh_ua)
Активность украинских партизан в России
На днях партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге и намекнули, что производство в этой локации скоро будет прекращено.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.
Тем временем российские захватчики перебрасывают технику в Мариупольском районе Донецкой области.
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