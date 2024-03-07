Партизаны наблюдают за объектами Черноморского флота в Новороссийске: появились фото

Партизаны обнаружили в Новороссийске судоремонтную верфь, на которой ремонтируют корабли, а также изготавливают детали для "остатков" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что на объекте присутствует охрана и видеонаблюдение. Территорию регулярно посещают высокопоставленные лица.

Фото: АТЕШ (https://t.me/atesh_ua)

Активность украинских партизан в России

На днях партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге и намекнули, что производство в этой локации скоро будет прекращено.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

Тем временем российские захватчики перебрасывают технику в Мариупольском районе Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.