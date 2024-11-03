Партизани розвідали запасний командний пункт ЧФ в Севастополі (фото)

Агенти "АТЕШ" розвідали запасний командний пункт ЧФ, відомий як "Об'єкт № 221" і "Алсу-2". Цей об'єкт почали будувати ще 1977 року, але так і не добудували, і він багато років залишався занедбаним.

"Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік і озброєні патрулі. Примітно також, що навколо було вирубано ліс, для того, щоб стало складніше непомітно наближатися до об'єкта", - повідомили партизани.

Крім того, окупанти викопали траншеї, як додаткову фортифікацію. Усе це свідчить про те, що росіяни використовують цей командний пункт і він стає законною метою для знищення.