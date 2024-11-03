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Партизаны разведали запасной командный пункт ЧФ в Севастополе (фото)

Фото: партизаны разведали запасной командный пункт ЧФ (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты начали использовать ранее заброшенный запасной командный пункт Черноморского флота. Он базируется в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

Агенты "АТЕШ" разведали запасной командный пункт ЧФ, известный как "Объект №221" и "Алсу-2". Этот объект начали строить еще в 1977 году, но так и не достроили, и он много лет оставался заброшенным.

"Мы зафиксировали военных, технику, блокпост, замаскированный БТР неподалеку и вооруженные патрули. Примечательно также, что вокруг был вырублен лес, для того чтобы стало сложнее незаметно приближаться к объекту", - сообщили партизаны.

 

Кроме того, оккупанты выкопали траншеи, как дополнительную фортификацию. Все это свидетельствует о том, что россияне используют этот командный пункт и становится законной целью для уничтожения.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, что в оккупированном Крыму российские морские пехотинцы платят командирам, чтобы не попасть в зону боевых действий Курской области. Командование скрывает от солдат данные о больших потерях.

Более того, русские солдаты отказываются уходить в наступление в Запорожской области.

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