Партизаны разведали запасной командный пункт ЧФ в Севастополе (фото)

Агенты "АТЕШ" разведали запасной командный пункт ЧФ, известный как "Объект №221" и "Алсу-2". Этот объект начали строить еще в 1977 году, но так и не достроили, и он много лет оставался заброшенным.

"Мы зафиксировали военных, технику, блокпост, замаскированный БТР неподалеку и вооруженные патрули. Примечательно также, что вокруг был вырублен лес, для того чтобы стало сложнее незаметно приближаться к объекту", - сообщили партизаны.

Кроме того, оккупанты выкопали траншеи, как дополнительную фортификацию. Все это свидетельствует о том, что россияне используют этот командный пункт и становится законной целью для уничтожения.