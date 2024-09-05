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Партизаны разведали военный аэродром в Ленинградской области

Левашово, Ленинградская область, Четверг 05 сентября 2024 23:55
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Партизаны разведали военный аэродром в Ленинградской области Фото: партизаны провели разведку аэродрома Левашово (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны провели разведку на военном аэродроме Левашово, который расположен в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Аэродром служит важной базой для ВС РФ и обеспечивает поддержку авиационных операций. Также на аэродроме активно проводятся учебные полеты.

В ходе разведки было установлено, что на аэродроме размещены транспортные и боевые самолеты, а также вертолеты, которые используются для различных военных задач, включая переброску личного состава и грузов.

Особое внимание агента привлекли усиленные меры безопасности и активность авиации.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность украинских партизан на территории РФ

На днях партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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