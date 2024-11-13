Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Московській області

Зазначається, що агенти провели розвідку об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області.

Під час розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи.

"З огляду на масштабні нальоти безпілотників, наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)