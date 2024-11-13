Партизаны разведали военные стратегические объекты в Московской области

Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.

Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.

"Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)