Партизаны разведали военные стратегические объекты в Московской области

Украинские партизаны провели разведку нескольких воинских частей Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.
Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.
Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.
"Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)
Утром в воскресенье, 10 ноября, неизвестные дроны атаковали Московскую область.
Ночью возле городов Люберцы и Раменск раздавались взрывы из-за работы ПВО.
Впоследствии стало известно, что один из дронов влетел в жилые дома города Раменское.
Также сообщалось о пожаре из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский".
Всего той ночью и утром в Подмосковье силы ПВО сбили 25 БпЛА. Они двигались на Москву.
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