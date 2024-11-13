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Партизаны разведали военные стратегические объекты в Московской области

Фото: комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские партизаны провели разведку нескольких воинских частей Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что агенты провели разведку объектов в Краснознаменске, которые защищают воздушное пространство Московской области.

Во время разведки зафиксированы места размещения штаба, складских помещений и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые перехватывают и подавляют радиосигналы в рамках антидроновой работы.

"Учитывая масштабные налеты беспилотников, наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

 

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5745)

Атака дронами на Подмосковье

Утром в воскресенье, 10 ноября, неизвестные дроны атаковали Московскую область.

Ночью возле городов Люберцы и Раменск раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Впоследствии стало известно, что один из дронов влетел в жилые дома города Раменское.

Также сообщалось о пожаре из-за падения обломков сбитого беспилотника в районе аэропорта "Жуковский".

Всего той ночью и утром в Подмосковье силы ПВО сбили 25 БпЛА. Они двигались на Москву.

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партизаны