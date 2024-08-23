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Партизани розвідали та зафіксували приховану лінію оборони ФСБ в Криму (фото)

Фото: партизани провели розвідку позицій прикордонників ФСБ в Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани у тимчасово окупованому Криму провели розвідку нової лінії оборони прикордонної групи ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначає рух опору, агенти зафіксували розгортання лінії оборони поруч із військовою частиною прикордонної служби ФСБ у селищі Приютне. Під час розвідки було виявлено спостережні пости, кулеметні точки і траншеї для оборони. 

"Там так само є блок-пост біля пляжу, де контролюються всі переміщення цивільного населення і туристів", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зауважують, що самі ж співробітники "дуже вільно" почуваються під час несення служби на об'єкті.

"Варто зазначити, що траншеї і всі вогневі точки розміщені поруч із цивільними, які відпочивають", - йдеться в повідомленні.

 Фото: місце розташування нової лінії оборони прикордонної групи ФСБ (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.

Напередодні агенти "АТЕШ" з'ясували, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область, там вони нібито будуть отримувати досвід в реальних бойових умовах.

Також росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

Раніше партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

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