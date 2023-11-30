Партизани розвідали штаб бригади морпіхів окупантів у Севастополі (фото)

Йдеться про в/ч 13140, розташовану в Севастополі, де дислокуються ворожі військовослужбовці цієї бригади морської піхоти ЗС РФ.

"Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї. Також велика кількість військової техніки як автомобільної, так і бронетехніки, а також цивільної, яка належить окупантам", - йдеться в публікації.

Також партизани звертають увагу, що цей об'єкт добре охороняється, встановлені подвійні бетонні огорожі зі спіралями Бруно, також помічені посилені патрулі на КПП та по периметру.

Представники руху нагадали, що саме підрозділи 810-ї бригади російських загарбників зазнали значних втрат, беручи участь у бойових діях проти України.

"Наші джерела у бригаді повідомляють, що після початку наступу ЗСУ на лівому березі Херсонської області у бригади велика кількість 200-х та 300-х", - розповіли підпільники.

В окупованому Севастополі партизани розвідали штаб та в/ч 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ (фото: t.me/atesh_ua)

Також зазначається, що командування бригади не справляється із доукомплектацією підрозділу, не може провести заплановану ротацію. В результаті спостерігається невдоволення серед рядового складу, також це призводить до "відмов вести бойові дії".

Кримські партизани розвідали штаб та в/ч 810-ї бригади ЗС РФ в окупованому Севастополі (фото: t.me/atesh_ua)