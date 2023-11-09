ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (фото)

Крим, Четвер 09 листопада 2023 10:48
UA EN RU
Партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (фото) Фото: партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували вилазку до Перевального (Сімферопольський район, Крим), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти здійснили чергову розвідку в н.п. Перевальне, де розвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Росії (військова частина №12676)", - йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади.

"Цистерни з паливом активно використовуються ворогом", - констатували в "Атеш".

Також партизани детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини.

Для довідки

Ще на початку війни особовий склад 126-ї бригади берегової оборони ВМФ РФ зазнав великих втрат. Партизани розповідали, що понад 75% бойового складу стали загиблими та пораненими. Наразі, після переукомплектування, їх перекинули на Херсонський напрямок.

Зазначимо, що це вже друга вилазка партизанів на цю базу з кінця жовтня. Під час першої розвідки "Атеш" зафіксував велику кількість російських військ у межах військової частини. Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти почали перекидати ППО до Сімферополя. Переміщення техніки та особового складу фіксувалося й у середині жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні