Партизани дізналися секретні дані про базу окупантів під Сімферополем (фото)
Партизани влаштували вилазку до Перевального (Сімферопольський район, Крим), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Агенти здійснили чергову розвідку в н.п. Перевальне, де розвідали 126-у окрему бригаду берегової оборони Росії (військова частина №12676)", - йдеться в повідомленні.
Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки бригади.
"Цистерни з паливом активно використовуються ворогом", - констатували в "Атеш".
Також партизани детально вивчили схему патрулювання довкола військової частини.
Для довідки
Ще на початку війни особовий склад 126-ї бригади берегової оборони ВМФ РФ зазнав великих втрат. Партизани розповідали, що понад 75% бойового складу стали загиблими та пораненими. Наразі, після переукомплектування, їх перекинули на Херсонський напрямок.
Зазначимо, що це вже друга вилазка партизанів на цю базу з кінця жовтня. Під час першої розвідки "Атеш" зафіксував велику кількість російських військ у межах військової частини. Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти почали перекидати ППО до Сімферополя. Переміщення техніки та особового складу фіксувалося й у середині жовтня.
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