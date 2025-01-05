Партизани розвідали секретний арсенал РФ у Тамбовській області (фото)

Розвідка партизанами об'єктів РФ

Партизани постійно проводять розвідку об'єктів окупантів, як на лінії фронту, так і в самій Росії.

Причому партизани досліджують об'єкти як прямого військового призначення - бази і склади зі зброєю, так і ті, які відповідають за постачання ВПК РФ.

Наприклад, у жовтні партизани розвідали Інститут ядерної енергетики РФ у Криму. Там вдалося виявити ядерний реактор, щоправда, навчальний.

Крім того, в липні партизани пробралися на завод під Ярославлем (Росія). Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації.

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