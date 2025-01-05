Партизаны разведали секретный арсенал РФ в Тамбовской области (фото)

Разведка партизанами объектов РФ

Партизаны постоянно проводят разведку объектов оккупантов, как на линии фронта, так и в самой России.

Причем партизаны исследуют объекты как прямого военного назначения - базы и склады с оружием, так и те, которые отвечают за снабжение ВПК РФ.

Например, в октябре партизаны разведали Институт ядерной энергетики РФ в Крыму. Там удалось обнаружить ядерный реактор, правда, обучающий.

Кроме того, в июле партизаны пробрались на завод под Ярославлем (Россия). Он производит двигатели для боевой и гражданской авиации.

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