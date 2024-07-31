ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виробляє двигуни для авіації. Партизани пробралися на завод під Ярославлем (фото)

Середа 31 липня 2024 13:59
UA EN RU
Виробляє двигуни для авіації. Партизани пробралися на завод під Ярославлем (фото) Фото: партизани пробралися на завод під Ярославлем, який виготовляє двигуни для авіації (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани пробралися на завод під Ярославлем (Росія). Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"АТЕШ" пробрався на завод ростеху у Ярославській області. Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію "Сатурн", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві проходить розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу РФ.

Партизани зізналися, що мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами.

"Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів", - зазначають у "АТЕШ".

Операції партизанів

Українські партизани постійно проводять розвідку російських заводів та інших стратегічних об'єктів російської промисловості, які беруть участь у поповненні резервів на фронті в Україні.

Нещодавно партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки. Крім того, як днями зізналися партизани, вони разом з кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини
Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична