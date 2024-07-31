Виробляє двигуни для авіації. Партизани пробралися на завод під Ярославлем (фото)

Партизани пробралися на завод під Ярославлем (Росія). Він виробляє двигуни для бойової та цивільної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів", - зазначають у "АТЕШ".

Партизани зізналися, що мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами.

На підприємстві проходить розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу РФ.

"АТЕШ" пробрався на завод ростеху у Ярославській області. Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію "Сатурн", - йдеться в повідомленні.

Операції партизанів

Українські партизани постійно проводять розвідку російських заводів та інших стратегічних об'єктів російської промисловості, які беруть участь у поповненні резервів на фронті в Україні.

Нещодавно партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки. Крім того, як днями зізналися партизани, вони разом з кримчанами допомогли Силам оборони України завдати удару по військовому аеродрому "Саки" в Криму.

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