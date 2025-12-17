Партизани розвідали позиції російської ППО та логістику у Волгоградській області

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку у Волгоградській області РФ та зафіксували роботу об’єктів російської протиповітряної оборони поблизу міста Михайлівка.

Про це повідомояє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними руху, йдеться про військову частину №03464 (03007-Т) - 339-й радіотехнічний полк у складі 51-ї дивізії ППО радіотехнічних військ ВКС РФ. Під час розвідки агенти виявили пост зв’язку, місце тимчасового розміщення особового складу, а також вежі з антенами службового радіозв’язку.

Крім того, зафіксовано радіолокаційну станцію, антена якої розміщена під захисним куполом (радомом). За оцінкою "АТЕШ", наявність радома може свідчити про активну роботу РЛС, яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей - літаків, безпілотників і ракет - в інтересах військової авіації РФ.

У русі наголошують, що ураження таких об’єктів здатне "засліпити" російську ППО та відкрити коридори для дій Сил оборони України.

Також агенти розвідали розташований неподалік залізничний міст, який активно використовується російськими військами для перекидання техніки й вантажів, та зафіксували розклад руху поїздів.

У "АТЕШ" зазначають, що продовжують збір розвідданих про військові об’єкти РФ, які можуть становити інтерес для планування ефективних ударів Сил оборони України.