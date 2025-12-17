Партизаны разведали позиции российской ПВО и логистику в Волгоградской области
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку в Волгоградской области РФ и зафиксировали работу объектов российской противовоздушной обороны вблизи города Михайловка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным движения, речь идет о воинской части №03464 (03007-Т) - 339-й радиотехнический полк в составе 51-й дивизии ПВО радиотехнических войск ВКС РФ. Во время разведки агенты обнаружили пост связи, место временного размещения личного состава, а также башни с антеннами служебной радиосвязи.
Кроме того, зафиксирована радиолокационная станция, антенна которой размещена под защитным куполом (радомом). По оценке "АТЕШ", наличие радама может свидетельствовать об активной работе РЛС, которая используется для обнаружения и сопровождения воздушных целей - самолетов, беспилотников и ракет - в интересах военной авиации РФ.
В движении отмечают, что поражение таких объектов способно "ослепить" российскую ПВО и открыть коридоры для действий Сил обороны Украины.
Также агенты разведали расположенный неподалеку железнодорожный мост, который активно используется российскими войсками для переброски техники и грузов, и зафиксировали расписание движения поездов.
В "АТЕШ" отмечают, что продолжают сбор разведданных о военных объектах РФ, которые могут представлять интерес для планирования эффективных ударов Сил обороны Украины.
Разведка "Атеш"
В последнее время участники партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.
В частности, агенты движения "АТЕШ" смогли проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного округа РФ.
Кроме того, разведчики "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупационных войск в Херсонской области, которую впоследствии успешно поразили Силы обороны Украины. Ранее украинские партизаны также провели разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, поставляющей топливо российским войскам сразу на двух направлениях.
Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.