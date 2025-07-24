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Партизани розвідали нафтобазу РФ у Воронежі, що постачає паливо на два напрямки (фото)

Фото: "АТЕШ" провів розвідку російської нафтобази РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках. Дані вже передано Силам оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За словами партизан, їхній агент провів ретельно сплановану розвідку однієї з ключових нафтобаз у місті Воронеж, розташованої в районі "Нафтобаза".

Цей об’єкт є важливим логістичним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів російським військам, які воюють проти України на Харківському та Сумському напрямках.

"Щодня сотні тонн палива трубопроводом, залізницею та автоколонами надходять з цього об'єкта прямо в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "АТЕШ", агент руху отримав важливу інформацію про розташування резервуарних парків, магістральних труб, графіки прийому й відвантаження пального в нічний час, а також маршрути автоколон і часи пікових заправок.

Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України. Вони допоможуть порушити логістику постачання пального та зірвати забезпечення російських військ у критичний момент.

У русі наголошують, що продовжують діяти в глибокому тилу противника та передавати розвідінформацію про найважливіші об’єкти.

 
Партизани розвідали нафтобазу РФ у Воронежі (t.me/atesh_ua)

Операції "АТЕШ"

Останнім часом "АТЕШ" регулярно публікує дані про важливі об’єкти РФ.

Так, раніше партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні постачання окупантів у прикордонних регіонах РФ.

Також партизани проникли на завод "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.

Крім того, агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

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