"АТЕШ" проник у тил авіації РФ: розкрили завод, який виробляє деталі для винищувачів
Партизани проникли на завод "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Йдеться про одне з ключових підприємств російської військової промисловості, яке виготовляє силові агрегати для вертольотів "Мі" й "Ка", а також газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів "МіГ" і "Су".
Об’єкт розташований за координатами: 59.996630, 30.365872.
Як зазначають в "АТЕШ", завод має підвищений рівень охорони: його територія оточена колючим дротом, діє жорсткий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження, працює озброєна охорона.
Активно переміщується транспорт, логістика поставок налагоджена.
Зібрана інформація щодо охорони, структури, персоналу й маршрутів вже передана Силам оборони України.
У русі наголосили, що продовжують системно викривати критичні об’єкти російської воєнної інфраструктури.
Операції "АТЕШ"
Останнім часом "АТЕШ" регулярно публікує дані про стратегічні об’єкти РФ.
Так, раніше партизани передали українським військовим координати російських складів і пунктів управління в тимчасово окупованому Криму.
Метою таких операцій є ослаблення логістичних і бойових можливостей армії РФ.
Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.
Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.
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