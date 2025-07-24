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Партизаны разведали нефтебазу РФ в Воронеже, поставляющую топливо на два направления (фото)

Фото: "АТЕШ" провел разведку российской нефтебазы РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны провели разведку стратегической нефтебазы РФ в Воронеже, которая поставляет топливо для вражеской армии на двух направлениях. Данные уже переданы Силам обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По словам партизан, их агент провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз в городе Воронеж, расположенной в районе "Нефтебаза".

Этот объект является важным логистическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов российским войскам, которые воюют против Украины на Харьковском и Сумском направлениях.

"Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннами поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "АТЕШ", агент движения получил важную информацию о расположении резервуарных парков, магистральных труб, графики приема и отгрузки топлива в ночное время, а также маршруты автоколонн и времена пиковых заправок.

Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины. Они помогут нарушить логистику поставок топлива и сорвать обеспечение российских войск в критический момент.

В движении отмечают, что продолжают действовать в глубоком тылу противника и передавать развединформацию о важнейших объектах.

 
Партизаны разведали нефтебазу РФ в Воронеже (t.me/atesh_ua)

 

Операции "АТЕШ"

В последнее время "АТЕШ" регулярно публикует данные о важных объектах РФ.

Так, ранее партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.

Также партизаны проникли на завод "Красный Октябрь" в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Кроме того, агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

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