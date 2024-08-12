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Партизани розвідали енергооб'єкт РФ, який живить військові частини Красноярська (фото)

Фото: партизани розвідали російський енергооб'єкт (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська",  - йдеться в повідомленні

Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.

"Спасибі окремим особистостям у персоналі та охороні за "якісну" роботу і сприяння нашим агентам при виконанні робіт", - додали вони.

 Фото:  газопереробний об'єкт РФ, який живить котельні ВЧ Красноярська (t.me/atesh_ua)

 

Розвідки партизан у тилу ворога

Варто зауважити, що партизани постійно проводять розвідку різних стратегічно важливих об'єктів у Росії.

Нагадаємо, напередодні партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки.

Також агенти руху опору повідомляли про переміщення колони російських танків Т-90М "Прорив" до Санкт-Петербурга.

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