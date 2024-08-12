Партизаны разведали энергообъект РФ, снабжающий военные части Красноярска (фото)

"Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска", - говорится в сообщении

Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.

"Спасибо отдельным личностям в персонале и охране за "качественную" работу и содействие нашим агентам при выполнении работ", - добавили они.