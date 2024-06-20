Партизани розвідали базу російських військ в окупованому Луганську

Агент партизанського руху "АТЕШ" відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".
Агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка привела до військової бази.
"У результаті подальшої розвідки ми встановили, що ця точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807. Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ з 2014 року використовує для паркування військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Координати бази окупантів: 48.538328, 39.354367
"Боротьба триває. Усю ворожу інфраструктуру буде ліквідовано, і ми не зупинимося, поки всі окуповані території не буде звільнено", - наголосили в "АТЕШ".
Нагадаємо, раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.
Також нещодавно агенти "АТЕШ" зафіксували, що російські військові частково залишають тимчасово окупований Маріуполь.
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