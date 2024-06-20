Партизаны разведали базу российских войск в оккупированном Луганске

Агент провел наблюдение за российской военной техникой, которая привела к военной базе.

"В результате дальнейшей разведки мы установили, что эта точка принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807. Ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", которую РФ с 2014 года использует для парковки военной техники", - говорится в сообщении.

Координаты базы оккупантов: 48.538328, 39.354367

"Борьба продолжается. Вся вражеская инфраструктура будет ликвидирована, и мы не остановимся, пока все оккупированные территории не будут освобождены", - подчеркнули в "АТЕШ".