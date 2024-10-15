Партизани розвідали автопарк Чорноморського флоту в Севастополі, - АТЕШ

Зокрема, під час операції виявлено постійний рух військової техніки, що використовується для постачання й логістики на фронті. Зафіксовано машину інженерного супроводу МТ-ЛБ і БТР-80.

Поруч з автопарком розташована гауптвахта Севастопольського гарнізону, де відбувають покарання так звані "відмовники" - військовослужбовці, здебільшого з 810-ї бригади морської піхоти.

Ці військовослужбовці відмовлялися виконувати накази командування та брати участь у боях, продовжуючи зазнавати втрат на Курському напрямку. Ці солдати відправлені на "перевиховання" у відповідних умовах утримання.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)