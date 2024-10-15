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Партизаны разведали автопарк Черноморского флота в Севастополе, - АТЕШ

Фото: партизаны разведали гауптвахту Севастопольского гарнизона (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты украинского партизанского движения «АТЕШ» провели разведку автопарка Черноморского флота Вооруженных сил РФ в Севастополе. Обнаружена бронетехника и исследована гаупвахта с т.н. "отказниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

В частности, в ходе операции выявлено постоянное движение военной техники, используемой для снабжения и логистики на фронте. Зафиксирована машина инженерного сопровождения МТ-ЛБ и БТР-80.

Рядом с автопарком расположена гауптвахта Севастопольского гарнизона, где отбывают наказание так называемые "отказники" - военнослужащие, в основном из 810-й бригады морской пехоты.

Эти военнослужащие отказывались выполнять приказы командования и участвовать в боях, продолжая нести потери на Курском направлении. Эти солдаты отправлены на "перевоспитание" в соответствующих условиях содержания.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Активность украинских партизан "АТЕШ"

На днях агенты "АТЕШ" обнаружили в окрестностях Москвы новый комплекс ПВО "Панцирь-С1". Он защищает ключевые объекты от воздушных атак БпЛА, авиации и крылатых ракет.

На Донецком направлении фронта российский военных устроил диверсию и сжег российскую бронетехнику.

Между тем Покровское направление превращается для российских захватчиков в катастрофу из-за колоссальных потерь личного состава.

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