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Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об’єктів у Ленінградській області (фото)

П'ятниця 18 липня 2025 10:59
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Партизани розсекретили позиції ППО біля важливих об’єктів у Ленінградській області (фото) Фото: російське ППО (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Українські партизани провели розвідку у Ленінградській області РФ та виявили позиції систем ППО, які прикривають стратегічні об'єкти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Зокрема, було виявлено позиції зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1", які росіяни використовують для захисту стратегічних об'єктів.

У русі повідомляють, що "полювання" на протиповітряну оборону (ППО) окупантів відбувається успішно.

"Полювання на російську ППО йде успішно - і "Атеш" допомагає у цьому щодня. Завдяки точним координатам, переданим нашими агентами, Сили оборони України отримують можливість завдавати результативних ударів. Противник втрачає щит і стає вразливим", - розповіли агенти.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизан на теренах РФ

Українські партизани продовжують розвідку позицій російської окупаційної армії глибоко в тилу.

Раніше партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

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