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Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов в Ленинградской области (фото)

Пятница 18 июля 2025 10:59
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Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов в Ленинградской области (фото) Фото: российское ПВО (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны провели разведку в Ленинградской области РФ и обнаружили позиции систем ПВО, которые прикрывают стратегические объекты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

В частности, были обнаружены позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые россияне используют для защиты стратегических объектов.

В движении сообщают, что "охота" на противовоздушную оборону (ПВО) оккупантов происходит успешно.

"Охота на российскую ПВО идет успешно - и "Атеш" помогает в этом ежедневно. Благодаря точным координатам, переданным нашими агентами, Силы обороны Украины получают возможность наносить результативные удары. Противник теряет щит и становится уязвимым", - рассказали агенты.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность украинских партизан на территории РФ

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российской оккупационной армии глубоко в тылу.

Ранее партизаны "АТЕШ" провели разведку здания Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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Российская Федерация партизаны
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