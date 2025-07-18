Партизаны рассекретили позиции ПВО возле важных объектов в Ленинградской области (фото)

Украинские партизаны провели разведку в Ленинградской области РФ и обнаружили позиции систем ПВО, которые прикрывают стратегические объекты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".