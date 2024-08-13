Партизани розкрили систему захисту Козачої бухти в Севастополі (фото)

У повідомленні зазначається, що партизани фіксують встановлення великої кількості спостережних постів на узбережжі Криму.

"Один із таких був цього разу розвіданий нашим агентом. Також зафіксовано активне розміщення зенітно-ракетних комплексів малої дії. Усі ці дії спрямовані на захист стратегічно важливих об'єктів від БПЛА, БЕКів і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Фото: спостережні пости РФ вздовж узбережжя окупованого Криму (t.me.atesh_ua)

Варто зауважити, що згідно із фото, загарбники вчергове облаштували військові точки на місцях відпочинку для туристів. Зокрема, на одній зі світлин, яку зробили партизани, у кадр потрапили троє цивільних з маленькою дитиною. Це свідчить про те, що окупаційна влада ніяким чином не переймається за заходи безпеки для туристів і мешканців міста, враховуючи поточну ситуацію.