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Партизани провели розвідку військової частини Росгвардії в Красноярську (фото)

Фото: партизани АТЕШ провели розвідку військової частини Росгвардії (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку військової частини Росгвардії в Красноярську, особовий склад якої приховано направляють у Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що агент руху опору вивчив графіки чергувань і маршрути патрулів на території частини. 

Так, у розмові з черговим по КПП з'ясувалося, що особовий склад направляють у Курську область, хоча за документами вони значаться задіяними для охорони порядку в Сибірському військовому окрузі. 

"На ділі їх готують до бойових дій, за які вони не отримують належних виплат. З цієї причини і вкрай поганого ставлення до них, особовий склад готовий до саботажу наказів командирів". - зауважують в "АТЕШ".

Як пояснюють партизани, решта інформації, що не підлягає публікації, була детально проаналізована й оперативно передана Силам оборони України.

 Фото: фото та координати військової частини Росгвардії в Красноярську (t.me/atesh_ua)

Розвідки партизан у тилу ворога

Нагадаємо, напередодні партизани виявили у російському Воронежі місце розташування комплексу системи ППО "Панцирь". Вони зазначили місце розташування ворожої техніки на карті.

Нещодавно ми розповідали, що агенти руху опору провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Також партизани розвідали Іркутський завод полімерів, на якому виготовляються деталі для військової техніки.

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